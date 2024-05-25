В Британии острейший за 70 лет кризис, в США каждый 7-й ребенок живет в нищете

Агентство Bloomberg сообщает, что Британия столкнулась с самым серьезным за последние 70 лет кризисом - следующему правительству страны придется приложить колоссальные усилия, чтобы избежать катастрофы. Премьер Сунак уходит очень вовремя - расхлебывать заваренную консерваторами кашу придется наверняка не ему и даже не его партии. Госдолг Британии равен национальному ВВП. На его обслуживание и вообще на обслуживание бюджетных обязательств катастрофически недостает денег. Новый кабинет, который придет к власти по итогам парламентских выборов 4 июля, будет вынужден повышать налоги и урезать социалку. Британцы станут беднее, хотя и сегодня их уровень жизни снижается крайне стремительно: Соединенное Королевство - лидер Европы по числу бездомных, которых в стране 40 человек на каждые 10 тыс. населения.