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В Британии острейший за 70 лет кризис, в США каждый 7-й ребенок живет в нищете
Агентство Bloomberg сообщает, что Британия столкнулась с самым серьезным за последние 70 лет кризисом - следующему правительству страны придется приложить колоссальные усилия, чтобы избежать катастрофы. Премьер Сунак уходит очень вовремя - расхлебывать заваренную консерваторами кашу придется наверняка не ему и даже не его партии. Госдолг Британии равен национальному ВВП. На его обслуживание и вообще на обслуживание бюджетных обязательств катастрофически недостает денег. Новый кабинет, который придет к власти по итогам парламентских выборов 4 июля, будет вынужден повышать налоги и урезать социалку. Британцы станут беднее, хотя и сегодня их уровень жизни снижается крайне стремительно: Соединенное Королевство - лидер Европы по числу бездомных, которых в стране 40 человек на каждые 10 тыс. населения.
Но социальное неравенство - это вообще главный бич англо-саксонского мира: например, в США каждый 7-й ребенок живет в нищете. В общем, что Англия, что Штаты в условиях серьезного экономического кризиса уже даже приятный глазу фасад государственного здания обеспечить не в силах - признаки обнищания буквально рвутся наружу.
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