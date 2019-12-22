В Британии парламентарии проголосовали за последнюю версию соглашения между Лондоном и Брюсселем

В Британии большинство парламентариев с пятой попытки проголосовали за последнюю версию соглашения между Лондоном и Брюсселем. А это значит Брекситу быть!



И без 44-миллионной компенсации Евросоюзу. К счастью для всех, удалось договориться.

Конечно, во многом благодаря недавним досрочным парламентским выборам, которые по праву считают историческими. Ведь на них партия Джонсона - консерваторы - получила рекордный перевес со времен Маргарет Тетчер.

Вот уж действительно, в Великобритании все идет по плану! По плану Бориса Джонсона

О том, почему именно нынешнему британскому премьеру удалось закончить трехлетний развод с Евросоюзом. И какие перспективы ожидают Туманный Альбион на его новом пути без сопровождения ЕС -

Мария Петрашко.

"Сделать Великобританию величайшим местом на земле!" - с такими намерениями пришел к власти чуть менее полугода назад Борис Джонсон

С тех пор туман Альбиона все сгущался: а в нем и парламент распустился, да и очередная дата развода с ЕС отдалилась. Но «мини-Трамп», он же Новый Черчилль, он же Александр Борис де Пфеффель-Джонсон умело перетягивает канат, даря Британской нации надежду, что три года хотя бы внутриполитических мытарств рассеялись. Ведь план, 7 раз отмерь – один раз смени состав парламента, кажется, сработал.

Выпускник Итона, друг Дэвида Кэмерона по оксфордскому Буллингдон-клубу, ипросто дальний родственник британской королевской семьи, изъясняясь на благородном английском, создал себе репутацию простака и любимца толпы. Став козырем консервативной партии, он открыл новую дивную эпоху популизма.

Видимо, пробил час расконсервироваться. Оставив справа лишь вопросы миграции и национальной идентичности

Знаменитый "Борисопед" повернул налево в социально-экономическом пути Тори, наперекор тэтчерским ориентирам. Как в здравоохранении, и образовании, так и при разводе с Европой, хотя бы в поддержке британцев - фунтом. Правда, откуда столько обещанных фунтов, не уточнил…

Но в дивный новый мир любителя индийского кино Джонсона не поверили с ужасом ожидающие последствий Брексита жители Северной Ирландии. Ведь там у штурвала оказались не юнионисты сторонники единства, а Крупнейшая националистическая партия – и Борисова Пята «Бэкстопа» вновь оказалась уязвимой. И вот на границе с Ирландией по-прежнему туманно.

Если Лондон при экс-мэре столицы и ныне премьере Джонсоне похорошел, то столица Шотландии Эдинбург помрачнела, вновь отдалилась на дистанцию референдума. Как меньшинство Друзей Джонсона консерваторов убедят не голосовавший за Брексит регион? Когда 80 % мест в Независимом парламенте Эдинбурга достались партии националистов. И теперь шотландский танец вновь не в ногу с английским.

Уместна ли приставка "мини" в прозвище мини-Трамп

Возникает вопрос, глядя на то, как резво Джонсон пошел ва-банк. Невзирая на прогнозируемые экономические потери, Лондон все-таки ушел от общеевропейских финансовых обязательств, даже таких, как создание единой европейской армии. Ведь стоящее на кону торговое, да и военное сотрудничество с США компенсирует потери, во всяком случае, по прогнозам популистов. В прошлом журналист, красноречивый британский премьер уже пообещал новые торговые соглашения с европейскими странами. Только пока их согласуют, даже после развода лучше придерживаться существующих союзных правил. Но рисуя дорожную карту эпохи постбрексита, главный регулировщик не учел, что американские, английские и европейские правила движения - разные.

"Эта фаза Brexit заканчивается 31 января, но сам Brexit не заканчивается. Мы вступаем в следующую фазу, которая определит будущие отношения между ЕС и Великобританией".

"Сделать Великобританию величайшим местом на земле", получив независимость от Евросоюза - отличный постимперский призыв. Только в саге "Один на острове"все-таки придется выбрать между крупнейшими внешнеполитическими направлениями: Китай или США.

В каком направлении повернет любитель велосипедов Борис Джонсон, покажет время, но дальше по бездорожью он уже точно поедет отдельно от Евросоюза.