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В Британии почтальонов сажали в тюрьму из-за ошибки в программном обеспечении
В Великобритании рассматривают дела о компенсации в рамках расследования крупнейшей судебной ошибки за всю историю страны. На протяжении двадцати лет сотрудники британской почтовой компании из-за бага в программном обеспечении рисковали оказаться под судом. Специализированный софт допускал ошибки, в результате чего образовывались крупные суммы недостачи. Отвечать приходилось рядовым сотрудникам: люди подвергались крупным штрафам и увольнениям, а также получали тюремные сроки. Как минимум один сотрудник покончил с собой. Ошибку признали 23 апреля. Королевский суд Лондона вынес 39 оправдательных приговоров в отношении сотрудников почты. Ранее все они были по ошибке осуждены за кражу денег у компании. Сообщается, что с за 14 лет к уголовной ответственности было привлечено 740 сотрудников.
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