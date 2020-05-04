В Британии полиция на вертолете ловила тигра, который оказался скульптурой

Курьезный случай произошел в Британии. Полицейские на вертолете несколько часов искали в лесу тигра, который, согласно сообщениям, сбежал из зоопарка. Беглец оказался всего лишь скульптурой, которая стояла в лесу уже 20 лет. Случайные люди наткнулись на нее и, не разобравшись что к чему, вызвали правоохранителей. Автором скульптуры является местная 85-летняя жительница.