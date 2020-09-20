В Британии повышают штрафы за нарушение коронавирусных ограничений

Британское правительство значительно повышает штрафы для нарушителей коронавирусных ограничений. Как пишет Daily Telegraph, размер взысканий, которые начнут взиматься уже с завтрашнего дня, может достигать 10 тысяч фунтов - это порядка 13 тысяч долларов. Применять эту меру будут к самым злостным нарушителям, например, к тем, кто неоднократно отказывается соблюдать двухнедельный карантин при положительном анализе на COVID. До тысячи фунтов будет также увеличен штраф за нарушение запрета собираться компаниями свыше 6 человек.