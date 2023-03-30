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В Британии призвали наказывать за превращение детей в трансгендеров
В Великобритании призвали наказывать за превращение детей в трансгендеров. "Отрицая науку, врачи, которые предлагают операции по смене пола у детей, совершают жутчайшие нравственные преступления современности и действуют в корыстных интересах", - пишет газета "Телеграф". Автор публикации убежден, что этому "пора положить конец".
К слову, стали известны некоторые подробности трагедии в американском Нэшвилле. Выяснилось, что незадолго до расстрела людей в школе преступница-трансгендер прошла обучение, как пользоваться огнестрельным оружием. Напомним, в христианской школе Нэшвилла жертвами расстрела стали трое взрослых и трое детей. Похоже, нынешнее массовое убийство послужило сообществу трансгендеров сигналом к большому наступлению. В День дурака - 1 апреля - в Вашингтоне должно пройти некое мероприятие, которому дали название "Трансгендерный день возмездия". А в Кентукки минувшим днем трансгендеры и представители ЛГБТ захватили здание местного конгресса. Полиция бездействует.
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