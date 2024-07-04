В Британии проходят всеобщие выборы

В Британии сегодня проходят всеобщие выборы. По их итогам Риши Сунак может стать первым британским премьером, потерявшим кресло в парламенте. Правящую консервативную партию может ждать исторический провал. А вот победу, согласно соцопросам, могут одержать лейбористы. Если это случится, то уже завтра у британцев будет новый премьер-министр Кир Стармер.

Кстати, большинство избирателей уже проголосовали по почте. Другие идут на участки, где им впервые на всеобщих выборах необходимо предъявить удостоверение личности. Правило ввели в прошлом году, но набор документов крайне широк - от паспортов (хотя бы и просроченных) до проездного на автобус для пенсионеров, передает Би-би-си. Вот такие они демократические и справедливые выборы на Западе.