В Британии разгорается скандал с карикатурами на пророка

Очередной скандал с карикатурами назревает в Великобритании. Учитель гимназии в Западном Йоркшире, показал ученикам якобы богохульные изображения пророка Мохаммеда. Теперь преподавателя временно отстранили от работы. А мусульманская община вышла на протест к зданию школы, требуя увольнения учителя. Директор школы принес им извинения. При этом представитель британского министерства образования заявил, что запугивать или угрожать учителям недопустимо. Напомним, именно из-за демонстрации на уроках карикатур на Моххамеда погиб в прошлом году французский учитель Самюэль Пати. Его обезглавил выходец из Чечни.