В Британии создали самую дорогую в мире монету в память Елизаветы II

В Великобритании выпустили гигантскую монету с бриллиантами в честь Елизаветы II. Выпуск приурочен к годовщине смерти монарха. Монету создавали более 80 специалистов из восьми государств. Было использовано более 3 с половиной килограммов золота и более 6 тысяч 400 бриллиантов. Драгоценные камни расположены в виде британского флага и обрамляют портрет Елизаветы II. Габариты монеты сравнимы с мячом для баскетбола, а стоимость составляет 18 с половиной миллионов фунтов стерлингов.