В Британии стартовала восьмидневная забастовка сотрудников университетов

Их не устраивают условия пенсионной программы и действующая система оплаты труда. Преподавателей и технический персонал поддерживает профсоюз университетов и колледжей. Стачку проводят работники 60 вузов. В том числе ученые Кембриджского и Оксфордского университетов. За последние 9 лет заработные платы в вузах Соединенного Королевства упали почти на 20 процентов.



