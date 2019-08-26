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В Британии уничтожили знаменитое граффити Бэнкси, посвященное Брекситу

Работа известного уличного художника была одной из основных достопримечательностей города Дувр. На рисунке рабочий сбивает одну звезду с флага Евросоюза. Кому принадлежала инициатива избавления от граффити - неизвестно. Однако местные жители назвали ее актом вандализма. Ранее работу Бэнкси эксперты оценили в миллион фунтов.

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