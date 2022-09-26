3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Британии после смерти Елизаветы II щенки корги подорожали в три раза
Спрос на щенков корги, любимую породу собак королевы Елизаветы II, резко вырос в Великобритании после смерти монарха. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газетуThe Times.
Как пишут в издании, цены на корги на сайте Pets4Homes выросли до £6 тыс. (около $6,5 тыс.), что в три раза выше их обычной стоимости.
"Цена между £1,8 тыс. и £2 тыс. была бы нормальной для щенка корги. Лишь спекулянты могут устанавливать такие цены сейчас, а не обычные заводчики, они довольно разумны", - цитирует издание заводчика Мэри Дэвис. Ее корги по кличке Тимми использовался в качестве производителя для одного из выводков королевских корги.
Свою первую собаку будущая английская королева получила на 18-летие от отца - короля Георга VI (1895-1952). Это была выведенная в Западном Уэльсе вельш-корги-пемброк по кличке Сьюзен. С тех пор Елизавета отдавала предпочтение этой породе, причем все ее собаки - потомки Сьюзен, которых у нее со времени вручения подарка в 1944 году было около 30. Максимальное число вельш-корги, которыми одновременно владела королева, - 13.
В день похорон королевы в часовне на территории Виндзорского замка ровно неделю назад на ступенях церкви Ее Величество верно ждали две ее последние корги Муик и Санди. Эти кадры показали все британские телеканалы. В тот же день было подтверждено, что за собаками будет следить средний сын королевы принц Эндрю.
Президент
Все
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем Независимости
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов