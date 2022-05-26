В Британии введут налог на сверхприбыль для нефтегазовых компаний

Свехприбылью в условиях энергетического кризиса придется делиться: глава британского Минфина объявил о введении налога на сверхприбыль для нефтегазовых компаний. На днях стоимость бензина и дизельного топлива в Великобритании установила очередной рекорд. Литр бензина обходится местному потребителю в один с четвертью, а дизельного топлива в полтора доллара. Между тем прибыль британских нефтегазовых компаний на фоне роста европейских цен на топливо увеличилась с начала года более чем в два раза. А энергетический гигант British Petroleum за год увеличил свои доходы почти втрое.