В Британии взорвали полицейский автомобиль

В Сети появилось видео из Великобритании. Неизвестные подрывают коктейлями Молотова полицейский автомобиль, в котором находятся люди. На кадрах видно, как одного из пострадавших пытаются спасти. В Великобритании то и дело вспыхивают протесты против жестких карантинных мер. Полиция выступления жестко пресекает. Связан ли этот инцидент с недовольством политикой властей или просто дерзкая хулиганская выходка? В этом предстоит разбираться следствию.