В британских аэропортах произошел масштабный технический сбой

Масштабный сбой в британской системе управления воздушным движением изменил планы тысяч пассажиров в Соединенном Королевстве и за его пределами. Из-за сбоя данные о полетах временно пришлось обрабатывать вручную, что снизило скорость процесса. Работы по устранению неполадок заняли несколько часов. В результате сотни международных авиарейсов были отложены или отменены.