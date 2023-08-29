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В британских аэропортах произошел масштабный технический сбой
Масштабный сбой в британской системе управления воздушным движением изменил планы тысяч пассажиров в Соединенном Королевстве и за его пределами. Из-за сбоя данные о полетах временно пришлось обрабатывать вручную, что снизило скорость процесса. Работы по устранению неполадок заняли несколько часов. В результате сотни международных авиарейсов были отложены или отменены.
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