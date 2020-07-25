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В британском Гэмпшире смерч настиг фермеров во время уборки урожая

Работа была почти закончена, а теперь придется начинать все сначала. Вихрь за полторы минуты разрушил все собранное за несколько дней кропотливого труда.

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