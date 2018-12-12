В британском парламенте могут вынести вотум недоверия Терезе Мэй

Такое развитие событий станет возможным, если сорвется сделка по выходу Великобритании из Евросоюза. Отметим, проект соглашения о Brexit не приемлет большинство депутатов. Если вотум недоверия будет вынесен, Мэй придется уйти в отставку как с поста лидера партии, так и с должности главы британского правительства. Тайное голосование Палаты общин состоится сегодня вечером.