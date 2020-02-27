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В британском парламенте нашли секретный ход XVII века

В британском парламенте нашли секретный ход XVII века

Историки, работающие над планом реставрации Палаты общин, обнаружили утерянную дверцу и скрывающийся за ней проход с 360-летней историей. "Этим проходом на протяжении веков пользовались спикер со своей церемониальной процессией и множество членов парламента", - сказала историк Лиз Халлам Смит.

Фото: UK Parliament

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