ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В британском соборе появилась "Тайная вечеря" с темнокожим Христом

В британском соборе появилась "Тайная вечеря" с темнокожим Христом

Картину разместили на алтаре Сент-Олбанского собора в качестве знака солидарности с движением Black Lives Matter.Ремейк великой картины написала художница Лорна Мэй Уодсворт еще в 2009 году. В качестве модели выступил темнокожий житель Ямайки по имени Тафари Хиндс.

Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS
Есть чем поделиться? Пишите сюда

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все