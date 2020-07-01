В британском соборе появилась "Тайная вечеря" с темнокожим Христом

Картину разместили на алтаре Сент-Олбанского собора в качестве знака солидарности с движением Black Lives Matter.Ремейк великой картины написала художница Лорна Мэй Уодсворт еще в 2009 году. В качестве модели выступил темнокожий житель Ямайки по имени Тафари Хиндс.



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