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В Бритиании за полгода число украинских беженцев выросло вдвое
В Великобританиивсего за полгода количество бездомных украинских беженцев увеличилось в два раза. Это связано с окончанием договоров о "спонсорстве" проживания в домах британцев. Несмотря на увеличение выплат принимающим семьям, хозяева отказываются далее предоставлять убежище для гостей из Украины. Ими вынуждены заниматься местные советы, предоставляя временное жилье. Это при том, что все прибывающие из Украины имеют право работать, учиться и получать льготы. Тем не менее, процесс экономической адаптации многим украинцам оказался не по силам. А может, и желания работать нет.
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