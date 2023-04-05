Украинский самолет упал в Брянской области - пилота задержали

В Брянской области (Российская Федерация) 5 апреля упал легкомоторный самолет, летевший со стороны Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пограничное управление ФСБ РФ.

По данным ведомства, самолет пересек российско-украинскую границу и оказался в воздушном пространстве России. Судно разбилось возле села Бутовск (Клинцовский район Брянской области). Причины крушения пока не установлены. Пилот самолета, гражданин Украины, выжил. Он намеревался скрыться, однако российские пограничники успели его задержать.

Другие подробности пока не сообщаются.