В Брянской области жилой дом провалился под землю

В одном из поселков Брянской области обрушился частный дом. Часть здания ушла под землю на глубину 6-7 метров. По данным МЧС, в доме проживали две женщины, одна из них находится под завалами. На месте происшествия работают спасатели. Причиной инцидента стало образование карстовых пустот в почве. Теперь выясняется: возникло ли это в результате деятельности человека или является исключительно природным явлением. В феврале 2017 года подобный провал произошел в 600 метрах от места ЧП.