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В Брюсселе 21 марта открывается двухдневный саммит Евросоюза

По сообщениям "Политико", участники вновь обойдут стороной вопросы интеграции Украины. В публикации отмечается, что "ЕС не хочет говорить публично о приеме новых членов на фоне разгневанных фермеров, которые устраивают жестокие протесты по всему континенту". При этом ранее глава Евросовета заявил, что саммит примет решения о переводе экономики Евросоюза на военные рельсы, совместных закупках оружия, увеличении военных бюджетов стран сообщества и ускорении поставок снарядов Киеву.

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