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В Брюсселе беженцы из Африки и Азии разбили сотни палаток
В Брюсселе, неподалеку от штаб-квартиры НАТО и структур управления Евросоюзом, появился зримый памятник миграционной политике правительств Старого Света. Вдоль реки беженцы из Африки и Азии разбили сотни палаток - здесь они греются и готовят еду на кострах. Палаточный лагерь в центре столицы ЕС растянулся на несколько километров.
Только в текущем году и только через Средиземное море в Европу проникли 186 тыс. беженцев. ЕС готовит закон об их легализации. Страны союза должны будут по квоте принять у себя мигрантов либо выделить 20 тыс. евро на размещение каждого, кого они по этой квоте принять отказались.
Сцены, которые можно сейчас наблюдать в Брюсселе, типичны для большинства европейских столиц. Так же выглядят многие улицы Парижа, Лондона, Братиславы, Рима и прочих городов континента.
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