В Брюсселе готовятся к масштабной акции протеста

Недовольны ростом цен и жители Бельгии. Сегодня по стране пройдут масштабные забастовки. Ожидается, что в знак протеста против падения покупательской способности на улицы городов выйдут десятки тысяч местных жителей. Аэропорт Брюсселя уже приостановил вылет всех пассажирских рейсов. На фоне демонстраций прогнозируют перебои с движением транспорта.