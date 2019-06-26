В Брюсселе началась встреча министров обороны стран НАТО

Они обсуждают первую в истории блока стратегию, которая определит, как североатлантическому альянсу реагировать на вызовы безопасности в космосе. Еще одной важной темой станет повышение оборонных расходов. По словам генсека Йенса Столтенберга, они растут на протяжении последних пяти лет. К концу следующего года европейские страны и Канада увеличат общую сумму более чем на 100 миллиардов долларов с 2016 года. Кроме того, члены альянса также увеличат финансирование для миссий и операций НАТО.



