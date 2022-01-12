В Брюсселе начались переговоры Россия - НАТО

Около часа назад в Брюсселе начались переговоры между представителями России и Североатлантического альянса. На встрече продолжится обсуждение взаимных гарантий безопасности, которое начали на минувшей неделе Москва и Вашингтон.

Сегодня делегации возглавляют замминистра иностранных дел России и генсек НАТО. От встречи судьбоносных решений эксперты не ждут: таковые принимаются не в Брюсселе и не политиками подобного ранга. Россия требует от своих визави гарантий нерасширения НАТО на восток, а также отвода из Восточной Европы части подразделений альянса. Москва считает, что безопасность ей гарантировало бы возвращение к ситуации четвертьвековой давности. Запад пока принять эти условия отказывается, но на переговоры согласен и далее.