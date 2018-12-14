В Брюсселе отказались пересматривать соглашение по Brexit

По итогам саммита ЕС Дональд Туск заявил, что единственное, чем сейчас могут помочь европейские политики Британии, - это разъяснить некоторые пункты сделки парламенту королевства и помочь Мэй с ее ратификацией. Сама премьер-министр Англии покинула саммит ЕС молча, не дав журналистам никаких комментариев.