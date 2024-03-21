В Брюсселе открывается двухдневный саммит ЕС. Что планируют обсудить?

Планируют обсудить передачу доходов от замороженных в Европе российских активов на закупку вооружений для Киева. Но главным может стать другое - принятие решения "о переводе экономики Евросоюза на военные рельсы" (так сформулировал цель саммита глава Евросовета). Возможно, обсудят также вопрос об отмене единогласного принятия решений в союзе. Если обе эти идеи будут реализованы, то ЕС превратится в централизованную, вооруженную организацию (в принципе, ее даже можно будет переименовать в Евроимперию, поскольку меньшинству, например Венгрии или Словакии станут диктовать свою волю европейские государства-гегемоны). По крайней мере, в проекте реформ, которые обнародовала накануне саммита фон дер Ляйен, содержатся именно такие предложения.