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В Брюсселе открывается двухдневный саммит ЕС. Что планируют обсудить?

21 марта открывается двухдневный саммит ЕС в Брюсселе. На этот раз встреча лидеров Старого Света обещает стать судьбоносной.

Планируют обсудить передачу доходов от замороженных в Европе российских активов на закупку вооружений для Киева. Но главным может стать другое - принятие решения "о переводе экономики Евросоюза на военные рельсы" (так сформулировал цель саммита глава Евросовета). Возможно, обсудят также вопрос об отмене единогласного принятия решений в союзе. Если обе эти идеи будут реализованы, то ЕС превратится в централизованную, вооруженную организацию (в принципе, ее даже можно будет переименовать в Евроимперию, поскольку меньшинству, например Венгрии или Словакии станут диктовать свою волю европейские государства-гегемоны). По крайней мере, в проекте реформ, которые обнародовала накануне саммита фон дер Ляйен, содержатся именно такие предложения.

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