В Брюсселе подписали протокол о присоединении Северной Македонии к НАТО

В Брюсселе состоялась церемония подписания протокола о присоединении Северной Македонии к НАТО. Подписи под документо поставили послы 29 стран - участниц Североатлантического альянса. Теперь государствам НАТО предстоит официально ратифицировать документ, после чего он будет передан Скопье. Ожидается, что эта процедура завершится уже в текущем году. Северная Македония сможет стать тридцатым членом альянса на саммите НАТО в Лондоне в декабре.