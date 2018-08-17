В Брюсселе появился гигантский цветочный ковер

Огромная инсталляция из живых цветов на площади Гран-Плас появляется раз в два года. Нынешний брюссельский цветочный ковер посвящен Гуанахуато, мексиканскому региону с исключительно богатой культурой и цветочными традициями. Доставленные на площадь свежие цветы (а среди них бегонии, георгины и различные травы) укладываются мастерами по заранее сделанному наброску в соответствии с проектным рисунком.