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В Брюсселе появился гигантский цветочный ковер

Огромная инсталляция из живых цветов на площади Гран-Плас появляется раз в два года. Нынешний брюссельский цветочный ковер посвящен Гуанахуато, мексиканскому региону с исключительно богатой культурой и цветочными традициями. Доставленные на площадь свежие цветы (а среди них бегонии, георгины и различные травы) укладываются мастерами по заранее сделанному наброску в соответствии с проектным рисунком.

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