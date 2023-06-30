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В Брюсселе проходит саммит лидеров Евросоюза - в повестке Украина и конфискация замороженных российских активов
Уже первые дискуссии на саммите лидеров стран Евросоюза обнаружили, что согласование позиций будет непростым. Например, Австрия, Ирландия, Мальта и Кипр выступили против долгосрочных обязательств по оказанию помощи киевскому режиму. Впервые заявления о военной поддержке делаются уже с оговорками: "помощь должна оказываться не в ущерб интересам обороны стран ЕС". А в арсеналах европейских государств уже и дефицит техники. С использованием замороженных российских средств дела также обстоят не так просто, как хотелось англосаксам. Оказывается, европейские законы не позволяют отнять собственность у владельца без решения суда.
Сегодня саммит продолжит работу. Дополнительные сложности создает народное восстание во Франции, которое перекинулось на Бельгию - в Брюсселе минувшей ночью было неспокойно: горели машины и пахло газом.
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