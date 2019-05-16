В Брюсселе прошли дебаты с участием шести главных кандидатов на пост главы Еврокомиссии

Их выдвинули партии, представленные в Европейском парламенте. Главными темами для обсуждения стали миграция, занятость молодежи, климат, налогообложение и международная торговля. Спор о том, как будут определять следующего президента Еврокомиссии, разгорелся в начале мая на саммите ЕС. Многим не по душе соревнование между кандидатами от ведущих политических сил. Под вопросом и автоматическое назначение на этот пост того, чья партия получит большинство в Европарламенте на выборах. Голосование начнется 23 мая и завершится 26-го.



