В Брюсселе пройдет очередной раунд переговоров по выходу Соединенного Королевства из ЕС

Главной темой станет дальнейшая судьба договора, заключенного ранее Лондоном и Брюсселем. До сих пор документ не утвердил парламент королевства. Голосование, по словам британского премьера Терезы Мэй, состоится 12 марта. Накануне газета "Гардиан" со ссылкой на высокопоставленные источники сообщила, что Лондон рассматривает возможность переноса Брексита на два года.