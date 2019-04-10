В Брюсселе стартует экстренный саммит по "Брексит"

В Брюсселе в эти минуты стартует экстренный саммит по "Брексит", созванный Дональдом Туском. В правительственный квартал съезжаются политики. Планируется обсудить перспективу переноса выхода Соединенного Королевства из Евросоюза на более поздний срок. Ранее Тереза Мэй уже встретилась с Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель. Канцлер Германии заявила о своей готовности поддержать отсрочку до конца 2019-го или начала будущего года.