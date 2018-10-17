В Брюсселе стартует саммит Евросоюза

В Брюсселе сегодня стартует саммит Евросоюза. Лидеры пока еще 28 стран обсудят ряд важных вопросов. Это миграция, внутренняя безопасность, защита от кибератак, изменения климата и проведение будущих европейских выборов. Впрочем, центральной темой форума станет Brexit. Главы европейских стран и правительств попытаются найти выход из тупика, в котором Брюссель и Лондон оказались по итогам двухлетних переговоров. Эксперты полагают, что им не удастся достичь соглашения, а ведь до официального "развода" осталось менее полугода. Саммит ЕС продлится два дня.