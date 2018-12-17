В Брюсселе тысячи человек протестовали против миграционного пакта ООН

Акцию организовали представители правых движений у здания Еврокомиссии. Несмотря на обещанный властям мирный протест, активисты устроили беспорядки. Разгонять митингующих полиции пришлось водометами и слезоточивым газом. Задержаны около 70 человек. Напомним, на прошлой неделе в Марракеше более 150 стран подписали пакт ООН, который впервые устанавливает общемировые стандарты обращения с трудовыми мигрантами. Ряд стран отказались ставить свою подпись - это Австрия, Польша, Словакия и Чехия.