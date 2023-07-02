В Брюсселе у штаб-квартиры ООН прошел митинг в поддержку беженцев

В Брюсселе у штаб-квартиры Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев собрались десятки правозащитников. Они требовали справедливого обращения с мигрантами из Ливии и других африканских стран. Люди принесли транспаранты с призывами отменить колониальную политику ЕС и прекратить ограничение свободы людей, которые ищут безопасности. Митинг стал ответом на саммит Совета ЕС по согласованию новой миграционной политики с более жесткими правилами предоставления нелегалам убежища в странах Евросоюза.