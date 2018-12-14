ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Брюсселе второй день экстренного саммита лидеров стран ЕС

Обсуждается бюджет Евросоюза, нарушения верховенства права в Польше и Венгрии, а также миграция. Принято уже отдельное заявление, в котором Евросовет выражает чрезвычайную обеспокоенность в связи с ситуацией в Керченском проливе.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все