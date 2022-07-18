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В Будапеште протестующие заблокировали самый крупный мост через Дунай
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В Будапеште прошла многотысячная акция протеста малых предпринимателей и курьеров. Возмущенные манифестанты заблокировали самый крупный мост через Дунай. Причина недовольства в реформе налогового законодательства. Доставщикам товаров придется платить в бюджет столько же, сколько владельцам магазинов. Протестующие требуют от властей отмены новых правил: в ситуации массового обнищания населения работа курьером - единственный способ для обездоленных прокормиться.