В Будапеште протестующие заблокировали самый крупный мост через Дунай

В Будапеште прошла многотысячная акция протеста малых предпринимателей и курьеров. Возмущенные манифестанты заблокировали самый крупный мост через Дунай. Причина недовольства в реформе налогового законодательства. Доставщикам товаров придется платить в бюджет столько же, сколько владельцам магазинов. Протестующие требуют от властей отмены новых правил: в ситуации массового обнищания населения работа курьером - единственный способ для обездоленных прокормиться.