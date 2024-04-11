В Буэнос-Айресе тысячи человек вышли на акцию протеста, требуя обеспечить помощь самым обездоленным

Ожесточенные столкновения с полицией произошли в аргентинской столице. Несколько часов назад там прошла многотысячная акция протеста с требованием обеспечить помощь самым обездоленным гражданам страны. Полиция потребовала освободить проезжую часть одной из улиц, а затем применила для разгона водометы и слезоточивый газ.