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В Буэнос-Айресе тысячи человек вышли на акцию протеста, требуя обеспечить помощь самым обездоленным

Ожесточенные столкновения с полицией произошли в аргентинской столице. Несколько часов назад там прошла многотысячная акция протеста с требованием обеспечить помощь самым обездоленным гражданам страны. Полиция потребовала освободить проезжую часть одной из улиц, а затем применила для разгона водометы и слезоточивый газ.

Задержаны десятки протестующих. После прихода к власти в Аргентине президента Милея в стране был резко ужесточен порядок проведения массовых мероприятий: полиция получила исключительные полномочия. Теперь они позволяют объявить противозаконным любое публичное мероприятие. Вместе с тем из-за сокращения социальных программ и ощутимого падения уровня жизни политическая активность аргентинцев резко возросла.

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