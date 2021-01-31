Неспокойная ночь выдалась и в Бухаресте - там прошел марш протеста из-за гибели 5 человек в местной больнице. Пациенты с коронавирусом погибли во время пожара. В стране это уже третье возгорание в медучреждении за несколько месяцев. То, что была допущена такая трагедия, вызвало возмущение сотен человек, которые вышли с требованием отставки министров здравоохранения, чрезвычайных ситуаций, а также президента.



