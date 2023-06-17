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В бундестаге критикуют "Бандеру Бербок и Володимира Хабека"
Политика немецкого правительства, в котором верховодят социал-демократы и "зеленые", пользуется все меньшей популярностью в Федеративной Республике. "Светофорная", как ее называют, "коалиция" находится под угрозой распада, а у составляющих ее партий резко упали рейтинги. Правоконсервативная "Альтернатива для Германии", за которой вполне официально следят спецслужбы, превратилась в одну из самых популярных партий. Она уже опережает социал-демократов и вплотную приблизилась к ХДС\ХСС. Главный залог успеха "Альтернативы" - критика миграционной и экономической стратегии правительства. Достается и проукраинскому помешательству членов Кабинета министров.
Что вы хотите на Украине построить? Вы уже завалили ее деньгами доверху по формуле "все включено". Фраза фрау Бербок: "неважно, что подумают немецкие избиратели" стала легендарной. А тут еще и Хабек подключился в связи с угрозой остановки поставок русского газа. Я цитирую: "Еще до того как люди замерзнут, нам придется поприжать или даже полностью остановить нашу промышленность". Хочу спросить, герр Хабек, а вы точно наш министр экономики? Или министр экономики Украины? Чьи интересы вы представляете – Германии или других стран? Нашим гражданам ответ известен. У нас правительство Бандеры Бербок и Володимира Хабека.
Власти всерьез заговорили о возможности запрета "Альтернативы для Германии". Действительно ведь это законченный экстремизм - призывы не жертвовать благосостоянием немцев для вооружения Украины.
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