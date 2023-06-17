В бундестаге критикуют "Бандеру Бербок и Володимира Хабека"

Что вы хотите на Украине построить? Вы уже завалили ее деньгами доверху по формуле "все включено". Фраза фрау Бербок: "неважно, что подумают немецкие избиратели" стала легендарной. А тут еще и Хабек подключился в связи с угрозой остановки поставок русского газа. Я цитирую: "Еще до того как люди замерзнут, нам придется поприжать или даже полностью остановить нашу промышленность". Хочу спросить, герр Хабек, а вы точно наш министр экономики? Или министр экономики Украины? Чьи интересы вы представляете – Германии или других стран? Нашим гражданам ответ известен. У нас правительство Бандеры Бербок и Володимира Хабека.

Маркус Фронмайер, депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии"