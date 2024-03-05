В бундестаге потребуют отставки главы минобороны Германии после утечки разговора офицеров бундесвера

Одна из возможных причин того, что разговор офицеров ВВС смогли записать, - это индивидуальная ошибка пользователя. Не все участники соблюдали требования безопасного подключения. Насколько нам известно, произошла утечка данных у участника разговора в Сингапуре. Наши сертифицированные средства связи безопасны при соблюдении всех правил, в этом нет никаких сомнений. Мы примем меры технического и организационного характера, чтобы такой инцидент по возможности не повторился.

Борис Писториус