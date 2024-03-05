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В бундестаге потребуют отставки главы минобороны Германии после утечки разговора офицеров бундесвера
После громкой утечки разговора высокопоставленных немецких военных, где обсуждались вероятные атаки Крымского моста ракетами Taurus, в бундестаге потребуют отставки главы минобороны Германии Бориса Писториуса.
Скандал на политической арене ФРГ разгорелся нешуточный. Партия "Альтернатива для Германии" уже запросила внеочередное заседание комитета по обороне. И у нее немало сторонников по данному вопросу. В самом оборонном ведомстве уже нашли виновного. Как пишет "Бильд", им оказался начальник отдела операций и учений командования ВВС Франк Грефе, который якобы присоединился к разговору через незащищенную сеть, находясь в Сингапуре.
Одна из возможных причин того, что разговор офицеров ВВС смогли записать, - это индивидуальная ошибка пользователя. Не все участники соблюдали требования безопасного подключения. Насколько нам известно, произошла утечка данных у участника разговора в Сингапуре. Наши сертифицированные средства связи безопасны при соблюдении всех правил, в этом нет никаких сомнений. Мы примем меры технического и организационного характера, чтобы такой инцидент по возможности не повторился.
Ранее издание "Хандельсблат" назвало утечку "провалом" немецких спецслужб. Сообщается, что Германия стремительно теряет доверие партнеров по НАТО. И если союзники решат, что закрытые данные под угрозой, Берлин могут отстранить от обмена информацией. А издание "Политико" утверждает, что утечка разговора дискредитировала канцлера Германии, посеяла раскол на Западе и помешала Украине получить ключевое оружие.
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