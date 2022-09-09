В бундестаге призывают закончить экономическую войну с Россией

Высокие цены на энергоносители, гораздо более высокие, чем в других европейских странах, не просто упали с неба, они являются результатом проводимой политики. Нефтяные компании заработают в Германии в этом году на 38 миллиардов евро больше, чем в среднем за последние годы, а производители электроэнергии - на 50 миллиардов евро. Это деньги, которые вытаскивают из карманов простых граждан каждый день. Другие страны уже давно отреагировали на этот рыночный сбой ограничением цен или, по крайней мере, налогом на сверхприбыль.

Сара Вагенкнехт, депутат бундестага Германии