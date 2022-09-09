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В бундестаге призывают закончить экономическую войну с Россией
Власти ФРГ несут ответственность за экономическую войну с Россией и поэтому должны начать переговоры с Москвой о возобновлении газовых поставок. Об этом заявила в эфире канала Welt представитель левых Сара Вагенкнехт. Выступая в бундестаге, она раскритиковала правящие круги Германии за кризисную ситуацию, которая сложилась в стране из-за высоких цен на топливо.
Высокие цены на энергоносители, гораздо более высокие, чем в других европейских странах, не просто упали с неба, они являются результатом проводимой политики. Нефтяные компании заработают в Германии в этом году на 38 миллиардов евро больше, чем в среднем за последние годы, а производители электроэнергии - на 50 миллиардов евро. Это деньги, которые вытаскивают из карманов простых граждан каждый день. Другие страны уже давно отреагировали на этот рыночный сбой ограничением цен или, по крайней мере, налогом на сверхприбыль.
Промышленность Германии уже начала сокращать расход газа. Некоторые производства останавливаются. По оценкам экспертов, экономия голубого топлива предприятиями страны превысила 800 миллионов кубометров. И подобное сокращение отрицательно скажется на экономике всей страны.
Фото: pixabay.com
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