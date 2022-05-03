На фоне всех проблем ФРГ умудряется еще и медвежьи услуги оказывать: в бундестаге возмутились решением Берлина обучать украинских солдат. Один из депутатов органа отметила: "Германия подставила и себя, и Европу, когда приняла решение не только поставлять в Украину тяжелое вооружение, но и обучать военных из Украины".Депутат резюмировала: "Правительство подвергает всю Европу совершенно неконтролируемой опасности, которая в худшем случае может закончиться ядерной войной".