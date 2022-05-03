3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В бундестаге возмутились решением Берлина обучать украинских солдат
На фоне всех проблем ФРГ умудряется еще и медвежьи услуги оказывать: в бундестаге возмутились решением Берлина обучать украинских солдат. Один из депутатов органа отметила: "Германия подставила и себя, и Европу, когда приняла решение не только поставлять в Украину тяжелое вооружение, но и обучать военных из Украины".Депутат резюмировала: "Правительство подвергает всю Европу совершенно неконтролируемой опасности, которая в худшем случае может закончиться ядерной войной".
Тем временем стало известно о новой поставке Берлина. Германия намерена отправить в Украину 7 самоходных гаубиц из запасов бундесвера.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе