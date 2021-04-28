В Буркина-Фасо погибли трое журналистов: два испанца, а также путешествующий с ними репортер из Ирландии. Они снимали документальный фильм о борьбе с браконьерством и были похищены вооруженными людьми. Пропал также сопровождавший их военнослужащий. Его судьба остается неизвестной. Власти Буркина-Фасо полагают, что за нападением стоят террористы. Ранее ответственность за гибель журналистов взяла на себя группировка, связанная с "Аль-Каидой".