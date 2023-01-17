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В Cан-Франциско предложили выплатить по $5 млн каждому темнокожему
Запоздалая компенсация: Комитет порепарациям Сан-Франциско предложил выплатить каждому темнокожему жителю города по5 млн долларов и полностью списать долги. Проект плана представлен консультативным комитетом и включает в себя целый список рекомендаций, среди которых крупная выплата. Таким образом планируют возместить ущерб от "систематических репрессий". По данным СМИ, на реализацию проекта планируют выделить около 50 млрд долларов. К слову, сами жители США такому "инновационному" предложению не обрадовались: задаются вопросами "Где репарации для коренных жителей?" и "Компенсация за неправомерную депортацию иммигрантов?"
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