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В Чечне при взрыве на строительной площадке погибли не менее пяти человек
При взрыве на строительной площадке в селе Башин-Кали в Чечне погибли по меньшей мере 5 человек и еще 26 пострадали. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров, информирует БЕЛТА со ссылкой на РИА Новости.
"Трагический инцидент произошел сегодня в селе Башин-Кали Итум-Калинского района. Произошел взрыв на строительной площадке. В результате происшествия, по предварительной информации, погибли 5 человек, 26 получили травмы различной степени тяжести" - сообщил Кадыров в своем Telegram-канале.
По его словам, всем пострадавшим, среди которых есть также жители соседнего Дагестана, оказывается необходимая помощь. Глава Чечни отметил, что по его поручению на место аварии оперативно выехали сотрудники профильных служб. Причины случившегося устанавливаются, виновные будут привлечены к ответственности.
Фото: БЕЛТА
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