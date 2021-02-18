ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Чехии эпидситуация ухудшается из-за британского штамма

ВЧехии, несмотря на прививочную кампанию, распространение болезни не уменьшается. В основном из-за британского штамма. Он составляет около 40 % от всех новых случаев по стране. Больницы работают на пределе. Власти не исключают введения нового локдауна.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все